Streit in Hamburger Einkaufszentrum eskaliert: Mann verliert Augenlicht

Im Billstedter Einkaufszentrum ist es am Montagabend zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Vier Männer wurden dabei verletzt, teils schwer. Einer von ihnen erlitt eine schwerste Augenverletzung.

Gegen 19.50 Uhr war das Billstedt-Center noch gut besucht. Hunderte Menschen eilten durch die Gänge, als plötzlich Schreie aus dem Restaurant Sekandar hallten. Mehrere Männer waren in einen Streit geraten.

Laut Polizei sollen die Beteiligten sowohl Angestellte als auch Gäste gewesen sein. Die Situation eskalierte, die Männer schlugen mit allem, was sie greifen konnten, aufeinander ein. Am Ende wurden drei Personen teils schwer verletzt.

Serviertes Essen soll blutigen Streit ausgelöst haben

Ein 25-jähriger Mann erlitt durch eine abgebrochene Glasflasche eine schwere Augenverletzung. Er wurde vom Notarzt in eine Klinik gebracht, wo die Ärzte um sein Augenlicht kämpfen. Ein weiterer Mann (19) zog sich ein Schädel-Hirn-Trauma zu, ein weiterer (27) erlitt Knochenbrüche. Auch sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ein 20-jähriger Gast, der ebenfalls verletzt war, wurde vom Rettungsdienst betreut. Mehrere Rettungswagen und Streifenwagen waren im Einsatz. Laut Polizeisprecher Sören Zimbal löste ein serviertes Essen den Streit aus. Die Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Festnahmen gab es keine.

