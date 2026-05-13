Streit in Hamburg eskaliert: Mann in Lebensgefahr – Not-OP

Messerangriff in Bahrenfeld: Am Mittwochmittag ist ein Streit zwischen zwei Männern in einem Wohnhaus eskaliert. Ein 42-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Kurz darauf sorgte eine Frau auf dem Gehweg für Aufregung. Was bislang bekannt ist.

Gegen 11.50 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Langbehnstraße in Bahrenfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 39- und einem 42-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Dabei verletzte der Jüngere seinen Kontrahenten mit einem Messer lebensgefährlich. Nach ersten Erkenntnissen eskalierte der Streit im Treppenhaus.

Messerangriff in Bahrenfeld: Opfer notoperiert – Polizei ermittelt

Laut einem Reporter vor Ort wurde das Opfer durch einen Messerstich im Bauch verletzt. Der Verletzte wurde unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert.

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Eine Zeugin alarmierte die Polizei, die den Tatverdächtigen wenig später direkt vor dem Mehrfamilienhaus vorläufig festnahm. Während des Einsatzes soll eine Frau die Beamten auf dem Gehweg beleidigt haben. Da sie damit nicht aufhörte, brachten die Polizisten sie zu Boden und nahmen sie anschließend im Streifenwagen mit zur Wache.

Polizisten führten eine Frau im Streifenwagen zur Wache ab. News5/René Schröder Polizisten führten eine Frau im Streifenwagen zur Wache ab.

Weitere Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Mordkommission übernahm gemeinsam mit dem Kriminaldauerdienst die Maßnahmen am Tatort. Die weiteren Ermittlungen, die in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft geführt werden, dauern an. (kla)