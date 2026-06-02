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Altona Rewe Messerangriff

Einsatzkräfte vor dem Rewe in der Stresemannstraße. Foto: NEWS5 / Fabian Höfig

  • Altona

Streit im Supermarkt eskaliert – Messerangriff endet tödlich

Zu einer blutigen Auseinandersetzung ist es am Montagabend in einem Supermarkt in Altona gekommen. Die Polizei rückte an – und nahm einen Beteiligten fest. Für das schwer verletzte Opfer kam jede Hilfe zu spät.

Nach einem blutigen Streit zwischen zwei Menschen in einem Rewe-Supermarkt ist einer von ihnen mit Schnitt- und Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben.

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Der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr an der Stresemannstraße, wie die Polizei mitteilte. Neben der verletzten Person trafen die Einsatzkräfte demnach auch den mutmaßlichen Täter – er soll den Supermarkt nach der Tat mit dem Messer in der Hand verlassen und sich festnehmen lassen. Eine Mordkommission ermittelt. (dpa)

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