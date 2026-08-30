Ein Streit zwischen zwei Männern im Drogenmilieu eskaliert in der Nähe des Hauptbahnhofs. Beide werden verletzt.

Mehrere Einsatzkräfte rückten am Sonntagnachmittag zu dem Streit in der Nähe des Hauptbahnhofs aus. Lars Ebner

Zwischen Hauptbahnhof und ZOB ist am Sonntag ein Streit zwischen zwei Männern in der Brockesstraße eskaliert. Beide sollen dem Drogenmilieu zuzuordnen sein, so ein Polizeisprecher.

Um 14.36 Uhr wurde den Beamten der Vorfall gemeldet. Offenbar waren die beiden Männer aneinandergeraten. Auch ein Messer soll im Spiel gewesen sein. Beide erlitten oberflächliche Verletzungen – einer an der Brust, der andere an der Hand, wie der Sprecher mitteilte.

Die beiden Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. (esk)