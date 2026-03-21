Messer-Attacke nahe Einrichtung der Drogenhilfe: Mann schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung am Martin-Leuschel-Ring (Harburg) im Umfeld einer Drogenhilfseinrichtung ist am späten Freitagabend ein Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zunächst soll es einen lautstarken Streit gegeben haben, mutmaßlich zwischen zwei Männern. Dann wurde offenbar ein Messer gezogen. Einer der Männer erlitt Stichwunden und lag blutend auf dem Gehweg. Gegen 23.20 wurde die Polizei alarmiert.

Messer-Attacke: Spurensicherung vor Ort

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzungen des Mannes, kurz darauf kam noch ein Notarzt dazu. Per Rettungswagen ging es ins Krankenhaus. Über seinen genauen Gesundheitszustand ist nichts Näheres bekannt – der Mann soll sich aber mindestens zwischenzeitlich wohl in Lebensgefahr befunden haben.

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Dies soll zu einer anderen Einschätzung der Einsatzlage geführt haben. Anschließend wurde dann die Kripo samt Spurensicherung hinzugezogen. Die Beamten in weißen Anzügen suchten nach Hinweisen, Streifenpolizisten halfen. Ob die Tatwaffe gefunden wurde, ist unbekannt.

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Offiziell hält sich die Polizei noch bedeckt, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden. Doch es gibt wohl schon eine Spur: Der Verletzte gehört mutmaßlich zum Umfeld der im Schwarzenbergpark ansässigen Drogenhilfseinrichtung, ist dort bekannt. Möglich, dass Drogen bei der Auseinandersetzung eine Rolle spielten. (dg)