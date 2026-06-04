Streit in Hamburg eskaliert: Taxifahrer schleift Ehefrau mit – schwer verletzt

In Billstedt ist ein Streit zwischen einem Taxifahrer und seiner Frau am Mittwochnachmittag eskaliert. Die Frau wurde dabei von dem Taxi mitgeschleift und schwer verletzt.

Wie die MOPO erfuhr, kam es gegen 16 Uhr am Havighorster Redder zu dem Vorfall. Ein Taxifahrer (36) stritt dort aus seinem Wagen heraus mit seiner Frau (33), die am geöffneten Fahrerfenster stand. Dann soll die Auseinandersetzung eskaliert sein.

Billstedt: Frau klammert sich an Seitenscheibe – Taxifahrer fährt einfach los

Nach MOPO-Informationen klammerte sich die 33-Jährige mit den Fingern an die heruntergelassene Seitenscheibe. Der Taxifahrer soll das Fenster geschlossen und anschließend in Richtung des Kreisverkehrs an der Kandinskyallee losgefahren sein. Dabei wurde die Frau mehrere Meter mitgeschleift.

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Ein Notarzt versorgte die laut Polizei schwer verletzte Frau, bevor sie in eine Klinik gebracht wurde. Lebensgefahr besteht nicht. Gegen ihren Ehemann ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.