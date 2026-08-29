In Eidelstedt hat es am Samstagnachmittag eine schwere Auseinandersetzung gegeben. Am Ende ging eine Glastür zu Bruch, eine Person wurde verletzt.

Der Streit soll an der Sven-Hedin-Straße in Eidelstedt eskaliert sein. Apple Karten

Blutige Eskalation eines Familienstreits: Gegen 15.50 Uhr wurde die Polizei zur Sven-Hedin-Straße in Eidelstedt gerufen. Ein Vater und sein Sohn waren aneinandergeraten – was für den Sohn im Krankenhaus endete.

Laut Polizei hatte der 72-jährige Vater seinem Sohn (51) bei der Auseinandersetzung mit einem Küchenuntensil gedroht. Daraufhin soll der Sohn ein Messer auf den Senior geworfen, diesen aber verfehlt haben.

Kurz darauf warf einer der beiden Männer eine verglaste Tür so heftig zu, dass sie zerbrach. Der Sohn griff durch das Loch in der Scheibe und verletzte sich an den Scherben. Er wurde mit Schnittwunden am Arm in ein Krankenhaus gebracht.

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Es wurden mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung und versuchter schwerer Körperverletzung eingeleitet.