Streit eskaliert: Notbremse in S-Bahn gezogen – Bundespolizei im Einsatz

Ein Streit in einer S-Bahn sorgte am Dienstagnachmittag für einen Einsatz der Bundespolizei am Bahnhof Barmbek.

Mit mehreren Einsatzwagen machte sich die Bundespolizei am Dienstagnachmittag auf den Weg in Richtung Bahnhof Barmbek. Die Beamten waren um kurz vor 16.30 Uhr alarmiert worden, nachdem in einer S-Bahn der Linie 1 eine Notbremse gezogen wurde.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Streit zwischen zwei Personen in der Bahn der Auslöser für die gezogene Notbremse gewesen sein soll, so ein Sprecher der Bundespolizei. Bei dem Streit sei es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen. Die Beamten nahmen schließlich eine Frau mit aufs Revier. Der Grund für die Auseinandersetzung ist noch unklar. (mwi)