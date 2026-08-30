In Lohbrügge läuft am Sonntagmorgen ein heikler Polizeieinsatz: Ein Mann hat sich mit einem Messer auf einem Balkon verschanzt. Seine Frau flüchtet über den Balkon ins Freie.

Polizeieinsatz an der Hofweide in Lohbrügge: Dort hat sich ein Mann mit einem Messer auf einem Balkon verschanzt. Zuvor hatte er seine Frau verletzt.

Der Notruf ist gegen 9 Uhr bei der Polizei eingegangen. Laut Lagedienst gestaltete sich der Einsatz schwierig, weil der Mann taubstumm ist. Auch seine Ehefrau, die der 30-Jährige zuvor am Bein verletzt hatte, ist taubstumm. Die Frau flüchtete anschließend über den Balkon ins Freie. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.

Polizeieinsatz in Lohbrügge: Mann mit Messer verschanzt sich auf Balkon

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Die Kommunikation mit dem Mann, der sich weiterhin auf dem Balkon des Mehrfamilienhauses an der Hofweide befindet, lief über den Sohn, der sich mit ihm in Gebärdensprache verständigte.

Die Polizei sperrte den Bereich ab. Zur Unterstützung wurden Spezialkräfte hinzugezogen. Sie versuchten, den Mann zur Aufgabe zu bewegen und die Situation ohne weitere Verletzte zu beenden.

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Gegen 10.30 Uhr habe er schließlich der Polizei die Tür geöffnet und sich widerstandslos festnehmen lassen, sagte ein Sprecher. Weitere Einzelheiten zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf des Streits waren zunächst nicht bekannt. (ng/dpa)