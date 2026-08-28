In einer Unterkunft von fördern & wohnen in Hummelsbüttel ist am Donnerstag ein Streit eskaliert.

Ein Bewohner einer Unterkunft für Wohnungslose am Poppenbütteler Weg ist im Verlauf eines Streits angeschossen worden. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, zwei Personen wurden festgenommen.

Gegen 22.30 Uhr gerieten drei Männer in Streit, es gab ein Wort das andere, dann setzte es Schläge. Einer der Beteiligten, so der Lagedienst der Polizei, zog sich anschließend in sein Zimmer zurück.

Mann öffnet Tür und wird angeschossen

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Als er später die Tür wieder öffnete, schoss ein anderer Mann auf ihn, traf ihn an der Hand. Rettungskräfte versorgten den Verletzten vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Da sich der Schütze noch in der Nähe aufgehalten haben soll, alarmierte die Polizei das Spezialeinsatzkommando. Noch vor dem Eintreffen der Spezialkräfte stürmten Polizeibeamte eine benachbarte Wohnung. Dort nahmen sie zwei Personen fest. Die Ermittlungen laufen.