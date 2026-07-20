In der Nacht kommt es in Hamburg zu einem Streit an einem Kiosk – plötzlich zückt einer das Messer.

Dieses Gelage endete blutig: Zwei Männer sind in der Nacht zum Montag an einem Kiosk in Fuhlsbüttel in Streit geraten. Ein Mann zückte ein Messer, der andere landete schwer verletzt im Krankenhaus.



Der Vorfall geschah gegen 23:50 Uhr am Kiosk 17 am Ratsmühlendamm. Zwei Männer im Alter von 35 und 40 Jahren hatten zuvor über Stunden wohl Alkohol und auch Drogen konsumiert, wie die Polizei der MOPO mitteilte.

Stiche in Oberkörper – Opfer schwer verletzt

Als die beiden in Streit gerieten, zückte der Jüngere plötzlich ein Messer und stach im Kiosk auf den Oberkörper seines Kumpels ein. Dieser lief aus dem Kiosk, wurde eingehalt und noch einmal attackiert. Der Angreifer flüchtete dann.

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Während das Opfer mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus kam, wurde nach dem Messerstecher gefahndet. Er konnte nur kurze Zeit später stark alkoholisiert gefasst werden.