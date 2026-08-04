Ein Streit im Billstedt Center endete am frühen Montagabend in einem größeren Einsatz der Polizei und Feuerwehr. Erst flogen Fäuste, dann wurde Pfefferspray versprüht.

Eine Auseinandersetzung im „Primark“ im Billstedt-Center löste am Montagabend einen größeren Polizeieinsatz aus. TV News Kontor

Nach einer Auseinandersetzung im Modegeschäft „Primark“ im Billstedt Center an der Möllner Landstraße mussten Teile des Einkaufszentrums geräumt werden. Ein Mann musste ins Gefängnis.

Die Polizei wurde kurz nach 17.30 Uhr alarmiert, nachdem es im Kassenbereich des Geschäftes zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (21, 24) und einem Sicherheitsmitarbeiter gekommen war. Zuvor war das Duo mit einer Kundin verbal aneinandergeraten, woraufhin die Security gerufen wurde, wie die Polizei der MOPO mitteilte.

Der Aufforderung, den Laden zu verlassen, wollten die Männer nicht nachgekommen. Es kam zu Handgreiflichkeiten und einem Tritt gegen den Wachmann – am Ende setze einer der beiden sogar Reizgas ein.

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Nach Pfefferspray-Einsatz: Räumlichkeiten mussten gelüftet werden

„Die Räumlichkeiten mussten durchgelüftet werden“, so der Polizeisprecher. Das übernahmen Kräfte der Feuerwehr. Außerdem waren mehrere Rettungswagen vor Ort. Insgesamt wurden elf Personen behandelt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Der Sicherheitsmitarbeiter kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

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Die Täter wurden auf eine Polizeiwache gebracht. Dort wurde festgestellt, dass gegen den 24-Jährigen ein Haftbefehl vorlag – er kam ins Gefängnis. Der 21-Jährige wurde nach der erkennungsdienstlichen Maßnahme wieder entlassen.