Ein Streit im Billstedt Center endete am frühen Montagabend in einem größeren Einsatz der Polizei und Feuerwehr. Erst flogen Fäuste, dann wurde Pfefferspray versprüht.

Eine Auseinandersetzung im „Primark“ im Billstedt-Center löste am Montagabend einen größeren Polizeieinsatz aus. TV News Kontor

Nach einer Auseinandersetzung im Modegeschäft „Primark“ im Billstedt Center an der Möllner Landstraße mussten Teile des Einkaufszentrums geräumt werden.

Die Polizei wurde kurz nach 17.30 Uhr alarmiert, nachdem es in dem Geschäft zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen war. Was den Streit auslöste, sei laut eines Sprechers des Polizei-Lagediensts noch unklar.

Im weiteren Verlauf hätten sich die Jugendlichen auch geschlagen, dann sei Pfefferspray versprüht worden. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, sollen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes das Reizgas versprüht haben. Eine offizielle Bestätigung dafür steht noch aus.

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Nach Pfefferspray-Einsatz: Räumlichkeiten mussten gelüftet werden

„Die Räumlichkeiten mussten durchgelüftet werden“, so der Polizeisprecher. Das übernahmen Kräfte der Feuerwehr. Außerdem waren mehrere Rettungswagen vor Ort. Insgesamt wurden elf Personen behandelt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Eine von ihnen kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

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Auch rund zwei Stunden später dauerte der Einsatz noch an. Laut Polizei wurden vor Ort Tatverdächtige angetroffen . Die genauen Umstände des Vorfalls werden aber noch ermittelt.