Streit bei Pokerrunde eskaliert: Mann sticht auf Mitspieler ein

Blutiges Ende bei einer Pokerrunde in Harburg: In einer ehemaligen Bar an der Würffelstraße ist am späten Mittwochabend ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert.

Der Vorfall ereignete sich gegen 23 Uhr in einer ehemaligen Bar, die laut Polizei derzeit als Monteursunterkunft genutzt wird. Der Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, die in der Unterkunft wohnen, ist noch unklar.

Laut Polizei soll der Streit im Rahmen einer Pokerrunde ausgebrochen sein. Demnach fügte der mutmaßliche Täter (29) seinem 28-jährigen Kontrahenten mehrere oberflächliche Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers zu.

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Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der Täter ist weiterhin flüchtig. Eine in der Nacht eingeleitete Großfahndung blieb bislang ohne Ergebnis.