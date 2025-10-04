Geburtstagsfeier eskaliert völlig – Mann von Frau mit Messer verletzt

Bei einer Geburtstagsfeier in Lurup ist ein Streit völlig aus dem Ruder gelaufen. Ein Mann wurde mit einem Messer verletzt. Die Polizei kam.

Die Beamten wurden um kurz vor Mitternacht am Freitagabend informiert. Mehrere Personen einer Geburtstagsfeier eines Jugendlichen am Karl-Heinz-Krahn-Weg seien in Streit geraten, ein Mann habe einer Frau ins Gesicht geschlagen. Die Frau soll daraufhin ein Messer in die Hand genommen und ihn oberflächlich am Rücken verletzt haben.

Lurup: Mann muss ins Krankenhaus

Der Rettungsdienst versorgte außerdem einen Mann und eine Frau, die versucht haben sollen, die Frau zu entwaffnen. Dabei verletzten sie sich. Die Frau mit dem Messer erhielt von der Polizei eine sogenannte Wegweisung und musste den Ort des Geschehens verlassen. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Das könnte Sie auch interessieren: Tempo 20 und Einbahnstraßen: Kommt jetzt der Schleich-Plan für die Schanze?

Mehrere minderjährige Kinder wurden von Polizisten von der Feier zu deren Eltern gebracht. Die Hintergründe des Streits sind unklar. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen. (dg)