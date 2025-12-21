Streit auf St. Pauli eskaliert: Frau lebensgefährlich verletzt

Eine Frau ist bei einem Streit auf St. Pauli lebensgefährlich verletzt worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Noch ist vieles unklar.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall am Samstagabend in der Wohnung eines 36-jährigen Mannes, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Frau erlitt dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Identität war am Sonntagmittag noch nicht abschließend geklärt.

Der 36-Jährige hatte den Angaben zufolge selbst den Notruf gewählt. Er wurde festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Über den Hintergrund der Auseinandersetzung sowie die Beziehung der beiden war zunächst nichts bekannt. (dpa/mp)