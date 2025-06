Streit zwischen Angestellten in Hamburger Firma eskaliert – Schnittwunden

Großeinsatz für die Polizei in Heimfeld: Auf dem Gelände des Tempowerks im Ortsteil Bostelbek kam es in einem Firmengebäude zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei Angestellten, einem Mann und einer Frau. Beide wurden mit Verletzungen in Kliniken gebracht.

Um 16.03 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf. Mehrere Streifenwagen rückten daraufhin zum Technologiepark am Tempowerkring aus. Auch Rettungswagen fuhren los. Dort war es zu einem Streit zwischen einem Mann und einer Frau gekommen. Dabei trugen beide blutige Verletzungen davon. Die Frau habe eine Stichverletzung erlitten, sagte ein Polizeisprecher.

Kripo sperrt Tatort ab und ermittelt

Nachdem die beiden Verletzten versorgt worden waren, wurden sie in getrennte Kliniken gebracht. Laut Polizei besteht bei keinem von ihnen Lebensgefahr. Der Mann habe die Klinik bereits wieder verlassen, hieß es am Abend.

Die Kripo sicherte Spuren am Tatort und ermittelt die Hintergründe. Ob ein Messer im Spiel war, ist Gegenstand der Ermittlungen und konnte durch die Polizei noch nicht bestätigt werden. Auch das Alter der beiden Personen ist der Polizei noch nicht bekannt. (ruega/mp)