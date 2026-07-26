Auf einem Campingplatz in Hamburg ist es am Freitagabend zu einer Messerattacke unter Brüdern gekommen. Ein Mann wurde lebensgefährlich verletzt.

Ein Streit zwischen zwei Männern auf einem Campingplatz in Ochsenwerder hat am Freitagabend ein blutiges Ende genommen. Ein Mann wurde lebensgefährlich verletzt.

Gegen 19.15 Uhr wurde die Polizei zum Ochsenwerder Elbdeich gerufen: Ein Streit zwischen zwei Männern (65 und 66 Jahre) – nach Angaben eines Reporters vor Ort soll es sich um Brüder handeln – sei eskaliert. Der 65-Jährige habe laut Polizei ein Messer gezogen und auf den 66-Jährgen eingestochen.

Messerattacke auf Campingplatz: Rettungshubschrauber im Einsatz

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Zur Versorgung des Verletzten wurde ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber an den Tatort gebracht. Laut Polizei war das Opfer lebensgefährlich verletzt, kam mit dem Notarzt in eine Klinik und wurde dort notoperiert.

Der mutmaßliche Täter wurde vor Ort festgenommen. Laut dem Lagedienst der Polizei hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Der 65-Jährige wurde festgenommen.