Unfall mit Streifenwagen: drei Verletzte bei Kreuzungscrash

In Tonndorf ist ein Streifenwagen während eines Einsatzes mit einem anderen Pkw kollidiert – drei Menschen wurden dabei verletzt.

Drei Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagabend verletzt worden: Ein Streifenwagen fuhr über die Kreuzung Jenfelder Allee/Kühnstraße, als er seitlich von einem Pkw getroffen wurde. Laut Polizei befand sich der Peterwagen auf Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn, hatte also Vorfahrt.

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Zwei Polizeibeamte und der Fahrer des Audi wurden leicht verletzt, alle drei kamen ins Krankenhaus. Die Kreuzung wurde gesperrt, der Verkehr rings um die wichtige Ausfallstraße staut sich. Der genaue Hergang des Unfalls wird ermittelt.