Schüler-Demo gegen Wehrpflicht: Großer Andrang – Polizei sperrt Teil der Kirchenallee

Straße statt Schule: Aus Protest gegen die Wehrdienst-Pläne der schwarz-roten Koalition in Berlin gehen junge Menschen am Freitagvormittag in Hamburg wie auch in weiteren Städten auf die Straße. Anlass: Die für heute geplante Bundestagsabstimmung über das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz. Die MOPO berichtet von der Schüler-Demo.

Luise Randel (18) und Jonathan Wilke (18) sind in der S-Bahn auf dem Weg zur Demo. Selbst betroffen sind die beiden zwar nicht, weil sie vor 2008 geboren wurden. Doch sie demonstrieren aus Solidarität mit Jüngeren und wollen Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. „Außerdem weiß man ja nie“, sagt die Schülerin der MOPO. „Das könnte jetzt nur der Anfang sein und die Regelung später auch auf ältere ausgeweitet werden.“

Schüler-Demo: „Wehrdienst muss eine freiwillige Entscheidung sein“

Eine Freundin ergänzt: „Man muss sich wirklich bewusst machen, was Krieg bedeutet. Es wird immer so allgemein über Krieg gesprochen, aber es geht darum, Menschen zu töten. Man steht da, schaut die Menschen an und muss sie abschießen. Dazu darf man nicht gezwungen werden. Wehrdienst muss eine freiwillige und bewusste Entscheidung sein.“

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Drogen-Revolution: Der Polizeipräsident erklärt im MOPO-Interview seine Pläne

Der Polizeipräsident erklärt im MOPO-Interview seine Pläne Neue Deutsche: Wir haben frisch eingebürgerte Hamburger gefragt, was sie in Zeiten von AfD und „Stadtbild”-Debatte bewegt

Wir haben frisch eingebürgerte Hamburger gefragt, was sie in Zeiten von AfD und „Stadtbild”-Debatte bewegt Öko-Sekte: Harmlose Weihnachtsmarktstände oder doch mehr? Eine Spurensuche

Harmlose Weihnachtsmarktstände oder doch mehr? Eine Spurensuche Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: HSV-Derby gegen Werder: Vorzeichen, Chancen und was auf dem Spiel steht

HSV-Derby gegen Werder: Vorzeichen, Chancen und was auf dem Spiel steht • 28 Seiten Plan 7: Jetzt im Kino! „Stromberg”, der Chef aus der Hölle, ist zurück

Und was, wenn sich im Fall eines Krieges eben nicht genug Freiwillige finden würden? „Krieg muss verhindert werden“, sagt Luise Randel. „Und es ist Aufgabe der Bundesregierung das mit diplomatischen Mitteln zu tun.“

Rund 500 Schüler auf dem Hachmannplatz

Gegen 10 Uhr haben sich auf dem Hachmannplatz schon rund 500 Schülerinnen und Schüler versammelt. Nochmal 165 Demonstrierende sind auf dem Weg von der Zubringerdemo an der Uni.

Gegen 10 Uhr haben sich auf dem Hachmannplatz schon rund 500 Schülerinnen und Schüler versammelt. Nicola Fuchs Gegen 10 Uhr haben sich auf dem Hachmannplatz schon rund 500 Schülerinnen und Schüler versammelt.

„Wir wollen keine Mörder werden“ steht auf den Schildern. Oder: „Weil wir nicht zum Töten ausgebildet werden wollen“ oder: „Kein Schmerz für Merz“. Später wird der Demonstrationszug über die Mönckebergstraße zum Ballindamm ziehen.

Wehrpflicht-Protest: „Keinen Bock auf den Sexismus in der Bundeswehr!“

Von einem Laster aus machen die Organisatoren der Schüler-Demo Stimmung. Die Befürchtung: Es werde nicht bei der Freiwilligkeit bleiben, „wenn sich nicht genug ködern lassen. Dann werden wir eingezogen!“ Und weiter: „Wir haben keinen Bock auf den Sexismus in der Bundeswehr!“ Darauf, zu Gehorsam erzogen zu werden. „Vor allem haben wir keinen Bock zu lernen, wie man Menschen tötet und am Ende selber getötet zu werden!“

Im Bundestag werde heute über das Leben der Jugendlichen entschieden. Es seien Hürden in den Weg gelegt worden, um an der Demo teilzunehmen, aber man lasse sich nicht einschüchtern, heißt es. Heute sei nur der Anfang von den Demonstrationen gegen die Einführung der Wehrpflicht. „Es wird nicht bei diesem einen Streik bleiben!“ Der nächste ist für den 5. März angekündigt.

Das könnte Sie auch interessieren: Kommentar Wehrpflicht: Warum sollen nur die Jüngeren ran?

Junge Menschen hätten Angst vor Krieg, so eine Sprecherin der Jungen GEW, der Jugendorganisation der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Doch die Politik setze auf Zwang und Militarisierung. „Das ist keine Lösung, sondern ein Bankrott der Friedenspolitik!“ Die Sprecherin kritisiert auch eine Präsenz der Bundeswehr an Schulen. Wegen des großen Andrangs auf der Schüler-Demo hat die Polizei nun eine Spur der Kirchenallee gesperrt, sodass sich die Menschen besser verteilen können.

Silja von Kriegstein ist hier, um für ihren Sohn Kiano zu demonstrieren. Das Thema belaste ihn sehr, sagt sie der MOPO. Deshalb sei sie jetzt aus der Nordheide nach Hamburg angereist. „Ich hab’ gesagt: Ich geh’ für dich und für mich. Und du malst das Schild, dann bist du auch vertreten.“ Im Hintergrund ertönen Sprechchöre: „Nie, nie, nie wieder Wehrpflicht!“