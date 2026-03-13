Straße gesperrt: Lkw kracht gegen Verkehrsinsel – und kippt um

Ein Lkw ist am Freitagmittag gegen eine Verkehrsinsel in Wilhelmsburg gefahren – und umgekippt. Dem Fahrer passierte nichts, aber bis der Lkw wieder aufgerichtet und die Hafenrandstraße freigegeben ist, könnte es noch länger dauern.

Der Laster fuhr gegen 12.55 Uhr gegen eine Verkehrsinsel an der Hafenrandstraße Höhe Vogelhüttendeich und kippte auf die Seite. Der Fahrer konnte sich unverletzt selbst aus seinem Fahrerhaus befreien, aber der mit tonnenschweren Förderbändern beladene 40-Tonner blieb am Straßenrand liegen, so ein Polizeisprecher.

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Die Feuerwehr rückte an, um auslaufende Betriebsstoffe aufzufangen. Aktuell wird der Lkw im Liegen mit einem Kran entladen, damit er dann wieder aufgerichtet werden kann. Das wird nach Angaben des Sprechers noch circa drei Stunden dauern. Die Straße bleibt bis dahin vorerst gesperrt. (mp)