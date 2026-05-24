Vier gegen einen: Brutaler Angriff mit Glasflasche – ein Schwerverletzter

Brutale Attacke am Sonntagnachmittag: Am Bahnhof Sternschanze sind vier Personen auf einen Mann losgegangen – unter anderem mit einer Glasflasche. Das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Der Notruf von Zeugen des Vorfalls ging gegen 16.30 Uhr bei der Polizei ein. Ort der Auseinandersetzung war der Verbindungstunnel zwischen den Bahnsteigen für die S- und die U-Bahn.

Sternschanze: Gruppe soll Mann attackiert haben

Die Gruppe soll den Mann zunächst mit Fäusten attackiert haben, so ein Sprecher der Polizei zur MOPO. Dann habe eine der vier Personen mit einer Glasflasche zugeschlagen.

Die Flasche zerbrach am Kopf des Mannes. Die Täter flüchteten. Bei der anschließenden Fahndung nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.

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Der Geschädigte liegt schwer verletzt im Krankenhaus, sein Zustand ist laut Polizei stabil. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Tat erinnert an einen Fall, der sich rund zehn Stunden zuvor auf der Großen Freiheit ereignet hat: Auch dort soll ein Mann von mehreren Personen angegriffen worden sein. Auch in diesem Fall wurde eine Flasche als Waffe benutzt.