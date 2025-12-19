mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Der Polizei gelang es über Stunden hinweg nicht, die Lage in Steilshoop unter Kontrolle zu bringen: Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden attackiert.

Der Polizei gelang es über Stunden hinweg nicht, die Lage in Steilshoop unter Kontrolle zu bringen: Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden attackiert. Foto: K. Peters

paidSteilshoop, Harburg, Innenstadt: Hamburgs Anti-Krawall-Plan für Silvester

Das vergangene Jahr endete in Steilshoop in einer regelrechten Straßenschlacht: Rund 200 Jugendliche attackierten Feuerwehrleute und Polizisten mit Böllern und Raketen. In diesem Jahr hoffen die Anwohner auf einen ruhigeren Jahresausklang, doch ein Feuerwerksverbot ist für Steilshoop nicht geplant – und die Polizei ist bei der großen ZDF-Silvesterparty gefordert. Einige Ecken wird die Polizei jedoch besonders im Blick haben.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test