Das vergangene Jahr endete in Steilshoop in einer regelrechten Straßenschlacht: Rund 200 Jugendliche attackierten Feuerwehrleute und Polizisten mit Böllern und Raketen. In diesem Jahr hoffen die Anwohner auf einen ruhigeren Jahresausklang, doch ein Feuerwerksverbot ist für Steilshoop nicht geplant – und die Polizei ist bei der großen ZDF-Silvesterparty gefordert. Einige Ecken wird die Polizei jedoch besonders im Blick haben.







