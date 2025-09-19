Starker Qualm: Jugendliche bei Küchenbrand in Hamburg verletzt

In einem Reihenhaus in Rahlstedt ist am Freitagnachmittag ein Brand in der Küche ausgebrochen. Eine Jugendliche erlitt dabei eine Rauchvergiftung und kam in eine Klinik.

Zum Brandausbruch kam es gegen 13.40 Uhr am Nydamer Weg. Ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge hatte dort eine Dunsthaube über dem Herd Feuer gefangen. Die Flammen erfassten weiteres Küchenmobiliar.

Rauchvergiftung – Jugendliche in Klinik

Bei Eintreffen der Rettungskräfte war das Haus stark verqualmt. Eine Jugendliche hatte eine Rauchvergiftung, wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam dann in eine Klinik. Der Brand war nach gut 40 Minuten gelöscht. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt die Brandursache.