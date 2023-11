Starke Schneefälle in Hamburg: Viele Unfälle, Stau auf A7

Starker Schneefall hat Hamburg und den Norden in eine Puderzucker-Landschaft verwandelt – und für etliche Unfällen auf den glatten Straßen gesorgt. Aktuell ist die A7 ab Niendorf-Nord nach einem Unfall gesperrt.

Laut Polizei sind auf der Autobahn 7 mehrere Fahrzeuge kollidiert. Weitere Details gebe es noch nicht. Die Bahn ist in Fahrtrichtung Norden ab der Anschlussstelle Niendorf-Nord gesperrt.

Ebenfalls auf der Autobahn 7 in Richtung Norden auf Höhe der Raststätte Holmmoor ist ein Transporter in die Mittelschutzleitplanke gefahren, wie die Polizei am Mittwochmorgen bekanntgab. In der Folge habe es durch den Rückstau einen weiteren Unfall gegeben.

Schneefall in Hamburg: Viele Unfälle

Nach bisherigem Kenntnisstand sei eine Person leicht verletzt worden. Eine Fahrspur sei wieder freigegeben worden, damit sich der längere Stau etwas auflösen könne.

Für Lkw war der plötzliche starke Schneefall besonders gefährlich – es kam zu mehreren Unfällen. IMAGO/Blaulicht News Für Lkw war der plötzliche starke Schneefall besonders gefährlich – es kam zu mehreren Unfällen.

Außerdem ist zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg in Fahrtrichtung Hamburg ein Sattelzug in die Leitplanke gefahren, wie ein Polizeisprecher weiter sagte. Dort gab es zunächst eine Vollsperrung, die noch länger andauern könnte. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Schneepflüge räumen in Hamburg verschneite Straßen

Nach einsetzendem Schneefall und überfrierender Nässe ist der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH) seit der Nacht zum Mittwoch im Volleinsatz. 725 Einsatzkräfte mit bis zu 280 Streu- und Räumfahrzeugen seien unter anderem auf wichtigen Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr unterwegs, teilte die SRH am frühen Morgen mit. Der Einsatz sei nötig, weil um Mitternacht einsetzender Schneefall von gebietsweise bis zu fünf Zentimetern liegen geblieben sei.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg: Unfall auf der Feldstraße auf St. Pauli – ein Verletzter

In Erwartung des einsetzenden Schneefalls seien sämtliche Einsatzfahrzeuge bereits am Vortag vorsorglich mit Schneepflügen versehen worden, hieß es weiter. Trotz des umfangreichen Einsatzes mit Räum- und Streufahrzeugen könne es noch glatt sein. Die SRH bittet alle Verkehrsteilnehmenden deshalb um Vorsicht, insbesondere auf Brücken und in Nebenstraßen. Grundstücksbesitzer müssen Gehwege bis 8.30 Uhr geräumt und rutschsicher abgestreut haben. (tst/dpa)