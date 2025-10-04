Starke Regenfälle unterspülen Baugrube – Gehweg bricht ein

Schwere Wolkenbrüche am Samstagnachmittag haben eine Baugrube in Hamburg-Winterhude unterspült. Teile des Gehwegs neben dem Loch in der Saarlandstraße brachen ein und fielen in die Grube.

Die Feuerwehr wurde gegen 16.20 Uhr alarmiert. Teile des Gehwegs waren von den Wassermassen unterspült worden und in eine Baugrube gesackt.

Die Grube drohte einzustürzen. Daher holten die Einsatzkräfte einen Sachverständigen des Technischen Hilfswerks (THW) hinzu, wie ein Feuerwehrsprecher der MOPO sagte.

Baugrube als einsturzgefährdet eingestuft

Der stufte das Loch als einsturzgefährdet ein. Er gab aber Entwarnung für die Stabilität der umliegenden Häuser.

Inzwischen war auch das Bauunternehmen informiert worden. Arbeiter der Firma übernahmen den Einsatzort von der Feuerwehr. Sie sicherten die Grube und machten den Gehweg wieder begehbar.