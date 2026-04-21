Stammgast im Knast – Krimineller erneut festgenommen

Bundespolizisten haben am Montagabend bei Kontrollen zur Einhaltung des Waffenverbots am Bahnhof Harburg einen Mann festgenommen. Gegen den 46-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Raubes vor. Er wurde in eine Haftanstalt gebracht.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, überprüften die Beamten im Rahmen der Kontrollen auch den Mann. Dabei stellte sich heraus, dass nach ihm gefahndet wurde.

Haftstrafe nicht angetreten

Der 46-Jährige war wegen Raubes verurteilt worden, hatte die Haftstrafe jedoch nicht angetreten und war stattdessen untergetaucht. Nun muss er eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten verbüßen.

Es ist nicht seine erste Haft: Der Mann war zuvor bereits mehrfach – unter anderem wegen Diebstahls – inhaftiert.