Die große Wiese des Stadtparks am Samstagabend: Eine Gruppe Jugendlicher gerät in Streit, plötzlich wird ein 17-Jähriger mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt. Herbeieilende Polizisten wollen den Täter festnehmen, werden aber selbst massiv angegriffen. Die Beamten gehen zu Boden, Videoaufnahmen zeigen, wie ein Mob losprügelt. Danach rückt ein Großaufgebot an, Beamte räumen die Wiese. Polizeivertreter sind schockiert.