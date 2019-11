St. Pauli: Frau auf Kneipen-Toilette missbraucht – Verdächtiger gefasst

St. Pauli -

Am Montagvormittag ist eine 43-Jährige in einer Kneipe in der Silbersackstraße missbraucht worden. Der Täter drängte sein Opfer auf die Toilette und verging sich dort an der Frau. Die Polizei konnte wenig später einen Verdächtigen festnehmen.

Dem Polizeibericht zufolge betrat der Täter gegen 9.30 Uhr eine Kneipe in der Silbersackstraße, überwältigte die 43-jährige Angestellte, drängte sie in die Toilettenräume und nahm dort sexuelle Handlungen an ihr vor. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung eines nahegelegenen Hotels.

Polizisten konnten bereits wenig später einen Verdächtigen in dem Hotel festnehmen, es handelt sich um einen 26-Jährigen. Im Laufe der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den Festgenommenen. Derzeit werde die Zuführung des Mannes in eine Untersuchungshaftanstalt geprüft, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Ermittlungen dauern an.