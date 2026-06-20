Sprengstoffalarm in der S-Bahn: Schuld war ein Junggesellenabschied

Die Entschärfer der Polizei Hamburg bereiten sich auf ihren Einsatz in der S-Bahn vor. NEWS5 / Sebastian Peters

Am Bahnhof Ohlsdorf hat der Fund eines explosiv aussehenden Gegenstandes am Freitagvormittag einen Großeinsatz ausgelöst. Die Entschärfer der Polizei waren im Einsatz. Nun gibt die Bundespolizei weitere Details bekannt.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei hatten Fahrgäste gegen 10.30 Uhr in einer S1 einen verdächtigen Gegenstand auf einem der Sitze gemeldet. Der Zugführer alarmierte die Bundespolizei. Die Beamten ließen daraufhin den Zug und den Bahnsteig räumen und forderten die Entschärfer des LKA an.

Gefunden worden waren „drei Stangen Dynamit in roter Farbe, die mit Kabeln umwickelt waren“, so die Bundespolizei – zumindest wirkte es auf den ersten Blick so.

Anzeige

Bundespolizei gibt erste Ermittlungsergebnisse bekannt

Tatsächlich handelte es sich wohl um einen Scherzartikel, der Teil der Kostümierung eines Junggesellenabschieds war. Das „Dynamit“ ließ die Gruppe in der S-Bahn liegen, als die Männer am Flughafen ausstiegen. Das ergab die Auswertung der Überwachungskameras.

Anzeige

Gegen die Männer ermittelt jetzt die Bundespolizei, der Vorwurf: „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“.





Anzeige



