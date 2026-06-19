Großeinsatz an einem stark frequentierten Bahnhof: Spezialkräfte rückten an, der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.

Der Bahnhof Ohlsdorf wurde geräumt und gesperrt. NEWS5 / Sebastian Peters

Am Freitagvormittag ist es am Bahnhof Ohlsdorf zu einem Sprengstoff-Alarm in einer S-Bahn gekommen. Das Bombenentschärfungskommando war im Einsatz.

Laut Bundespolizei hatten Fahrgäste gegen 10.30 Uhr in einer S1 den Triebwagenführer auf einen verdächtigen Gegenstand aufmerksam gemacht. Der Bahnmitarbeiter meldete dann drei rote Dynamitstangen auf einem Sitz, die mit Kabeln verbunden seien. Daraufhin ließ er die S-Bahn auf Gleis 5 räumen.

Polizei lässt Bahnhof räumen

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Die Polizei ließ dann den kompletten Bahnhof und den Vorplatz räumen. Auch wenn eine Spielzeugattrappe vermutet wurde, wurden die Bombenentschärfer der Polizei Hamburg angefordert.

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Aufgrund des Einsatzes war der Verkehr der Linie U1 zwischen den Haltestellen Fuhlsbüttel-Nord und Lattenkamp unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen wurde eingerichtet.

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Um 12.13 Uhr wurde der Einsatz für beendet erklärt, die Entschärfer meldeten keine Gefahr ð es hatte sich tatsächlich um eine Attrappe gehandelt. Alle Maßnahmen wurden aufgehoben. Laut Bundespolizei wird wohl ein Ermittlungsverfahren folgen. Einen Hinweis auf die Eigentümer der Attrappe gibt es bislang nicht.