Zöllner finden Sporttaschen voller Drogen – Großeinsatz im Hamburger Hafen

Schlag gegen mutmaßliche Drogendealer: Zollbeamte haben am Samstagmittag im Hamburger Hafen einen Mann festgenommen, ein weiterer Tatverdächtiger flüchtete. Die Zöllner stellten mehrere Sporttaschen, prall gefüllt mit Drogen, sicher.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr auf dem Containerterminal O’Swaldkai an der Dessauer Straße (Kleiner Grasbrook). Dies bestätigte die Polizei auf MOPO-Nachfrage. Hafenarbeiter hatten zuvor beobachtet, wie zwei Männer an Bord eines Schiffes gingen und kurz darauf mit mehreren Sporttaschen das Schiff verließen.

Zollbeamte stoppen Auto und finden kiloweise Drogen

Das kam den Hafenarbeitern verdächtig vor – insbesondere deshalb, weil es sich bei den Männern nach MOPO-Informationen um betriebsfremde Personen gehandelt haben soll. Die Angestellten informierten zufällig anwesende Zöllner über ihre Beobachtung.

Die Beamten schritten sofort ein und stoppten das Auto, in dem die Männer gerade vom Gelände fahren wollten. In diesem Moment flüchtete einer der Insassen. Der andere wurde festgenommen.

Im Kofferraum entdeckten die Beamten dann mehrere prall gefüllte Sporttaschen. Darin: etliche Kilo Kokain. Die Einsatzkräfte lösten Großalarm aus. Bereiche des Hafens wurden abgesperrt, um den Flüchtigen zu fassen. Auch der Polizeihubschrauber war im Einsatz. Der Einsatz läuft noch.