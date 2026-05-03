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Bei der Schlägerei wurden zwei Jugendliche leicht verletzt.

Bei der Schlägerei wurden zwei Jugendliche leicht verletzt. Foto: André Lenthe

  • Wilstorf

Sportplatz: Polizei stoppt Massenschlägerei mit 20 Jugendlichen

Bei einer Massenschlägerei mit etwa 20 minderjährigen Jungen und Mädchen sind zwei Jugendliche verletzt worden. Laut Polizei wurde dabei ein Taschenmesser gezückt, aber nicht eingesetzt. Die Beteiligten erhielten Platzverweise.

Die Schlägerei ereignete sich gegen 17.30 auf dem Sportplatz Außenmühle am Vinzenzweg im Stadtteil Wilstorf. Wie es dazu kommen konnte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen und derzeit noch nicht bekannt.

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Zwei Jugendliche wurden im Rahmen der Schlägerei verletzt, aber nicht schwer. Sie wurden behandelt. Alle Beteiligten erhielten Platzverbote. (prei)

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