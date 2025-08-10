Hafencity: Sportboot auf Elbe in Flammen – Besatzung springt ins Wasser

Auf der Elbe vor der HafenCity ist am Sonntagmittag ein Sportboot in Flammen aufgegangen. Mehrere Personen, darunter ein Kind, haben sich durch einen Sprung in das Wasser gerettet.

Zu dem Einsatz kam es laut Feuerwehr gegen 12.35 Uhr in Höhe der Kirchenpauerstraße. Dort war ein Brand auf einem Sportboot ausgebrochen. Flammen loderten und eine Rauchwolke stieg auf. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot und dem Feuerlöschboot an.

Besatzung springt in die Elbe, um sich vor Flammen zu retten

Laut Polizei waren zum Unglückszeitpunkt drei Personen an Bord. Darunter ein Kind. Alle hatten sich mit einem Sprung in die Elbe gerettet, andere Boote nahmen die Havarierten auf. Sie kamen vorsorglich in eine Klinik. Der Brand war nach gut 45 Minuten gelöscht. Das ausgebrannte Boot wurde ans Ufer geschleppt.