Größerer Polizeieinsatz in Harburg: Spezialkräfte nahmen am Donnerstag zwei Männer fest. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Spezialkräfte der Polizei nahmen an einer Tankstelle zwei Männer fest. Lenthe-Medien/Apelt

Am Donnerstagnachmittag ist es an einer Tankstelle in der Bremer Straße in Harburg zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Dabei nahmen Spezialkräfte zwei Männer fest.

Laut Reporterangaben sollen sich die beiden Männer im Umland als Polizeibeamte ausgegeben und in diesem Zusammenhang Straftaten begangen haben. Offiziell bestätigt ist dieser Verdacht bislang nicht.

Festnahmen in Harburg: Hintergründe nicht offiziell bestätigt

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Eine Polizeisprecherin bestätigte auf Nachfrage lediglich die Festnahmen. Angaben zum Hintergrund des Einsatzes oder zum Tatverdacht gegen die Männer machte sie mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht.

Die Ermittlungen werden von der Polizei Ratzeburg geführt. (mwi)