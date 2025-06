Jahr für Jahr kommt am Hamburger Hafen tonnenweise Kokain an. 2024 stellte der Zoll allerdings nur noch die Hälfte der Vorjahresmenge sicher. Gleichzeitig wurden in den vergangenen Monaten auch hochrangige Drogenbosse festgenommen, die tonnenweise Rauschmittel geschmuggelt haben sollen. Ist das Kokain-Problem jetzt gelöst? Auf Hamburgs Straßen zeichnet sich ein anderes Bild. Während der Zoll seine Erfolge feiert, schlagen andere Alarm. Das weniger Kokain gefunden wurde sei keine gute Nachricht, sondern Grund zur Sorge.