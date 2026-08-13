Ein ICE erfasst auf der Strecke zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Harburg ein ungewöhnlich großes Tier: Es handelte sich um einen Greifvogel mit 2,70 Meter Spannweite.

Auf dem Weg von Hamburg nach Harburg erfasste ein ICE einen Greifvogel. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Am Donnerstagmorgen erfasste der ICE 585 kurz vor dem Bahnhof Hamburg-Harburg einen Greifvogel. Laut Bundespolizei handelte es sich augenscheinlich um einen Adler. Auf der Wache wurde eine Flügelspannweite von 2,70 Metern gemessen.

Nach Angaben der Deutschen Bahn war der ICE 585 auf dem Weg von Rostock nach München, als er kurz vor dem Bahnhof Harburg den Greifvogel erfasste. Als die Bundespolizei am Bahnhof eintraf, klemmte das bereits tote Tier noch an der Zugfront. Bahnmitarbeiter versuchten, den Vogel aus dem Gleisbereich zu entfernen, wie Bundespolizeisprecher Woldemar Lieder sagte.

Erst kurz nach 10 Uhr konnte der ICE seine Fahrt mit rund einer Stunde Verspätung Richtung München fortsetzen. Das tote Tier wurde nach Angaben der Bundespolizei Mitarbeitern des Hamburger Schwanenwesens übergeben. „So einen ungewöhnlichen Fall hatte ich in meinen 23 Berufsjahren noch nie“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. (mp)