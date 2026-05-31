So dumm muss man erstmal sein: Fährt ein Mann betrunken zur Polizei …

Manche Menschen sind im wahrsten Wortsinne dümmer, als die Polizei erlaubt … Südlich von Hamburg ist jetzt ein besonders intelligentes Exemplar der Gattung Homo sapiens auf einer Polizeiwache erschienen, um etwas nachzufragen. Die Beamten wunderten sich, denn der Mann war offensichtlich betrunken – und mit dem Auto vorgefahren.

Der 40-Jährige betrat in Tostedt im Landkreis Harburg die Wache. Was genau er fragen wollte, ist nicht überliefert. Während des Gesprächs merkten die Polizisten, dass der Mann eine gehörige Fahne hatte.

Landkreis Harburg: Mann erscheint betrunken bei der Polizei – Führerschein weg

Da er mit dem Auto vorgefahren war, machten Sie einen Alkoholtest. Ergebnis: 1,82 Promille. Dem 40-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein. (mn/dpa)