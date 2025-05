Unfall in Hamburg: Autofahrer rollt über Radfahrer und schleift ihn mit

Dramatische Szenen am Montagnachmittag auf der Walddörferstraße in Wandsbek: Ein Radfahrer klemmt unter einem Smart, die Feuerwehr rückt mit schwerem Gerät an. Zunächst wird Schlimmes befürchtet – doch dann die Entwarnung im Krankenhaus.

Gegen 17.15 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Smart. Wie die Polizei gegenüber der MOPO bestätigt, soll der Smart-Fahrer dem Radler mutmaßlich die Vorfahrt genommen haben. Durch den Zusammenstoß geriet der Radfahrer unter das Auto, wurde einige Meter mutgeschleift und am Bein verletzt. Wie die Feuerwehr auf Anfrage der MOPO mitteilte, war der Mann zunächst unter dem Kleinwagen eingeklemmt.

Der Einsatzleiter ging zunächst von einer schweren Verletzung aus. Die Einsatzkräfte hoben den Smart mit einem Hebekissen an, um den Verletzten zu befreien.

Der Radfahrer wurde anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich heraus: Die Beinverletzung ist offenbar weniger schlimm als zunächst befürchtet – vermutlich nur leicht.

Der Einsatz wurde nach Informationen der Feuerwehr um 17.46 Uhr beendet, die Sperrung der Walddörferstraße nach Polizeiinformationen um 18.48 Uhr aufgehoben. (apa)