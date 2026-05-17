Eine dunkle Rauchwolke zog am Sonntagnachmittag über den Karl-Arnold-Ring (Wilhelmsburg): Dort ist ein Auto völlig ausgebrannt. Es gibt eine erste Vermutung, wie es zum Feuer kam.

Die Feuerwehr wurde um 17.18 Uhr alarmiert: Im Karl-Arnold-Ring brannte ein Smart lichterloh. Trotz des schnellen Handelns der rund zehn Einsatzkräfte war das Auto nicht mehr zu retten: Es brannte völlig aus.

Smart brennt völlig aus

Wie es zu dem Feuer kam, ist noch nicht gänzlich klar. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, sei zunächst vermutet worden, dass der Halter Feuerwerkskörper im Auto gelagert hatte. Dies habe sich jedoch vor Ort nicht bestätigt.

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Stattdessen geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde, wie ein Sprecher sagte. Um kurz vor 19 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr nach erfolgreicher Brandlöschung wieder beendet. (mwi)