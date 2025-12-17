Scooter-Fahrer verletzt: Unfallfahrer geht zur Polizei, weil er sein Auto sucht

Kuriose Entwicklung bei dem Unfall in Osdorf, bei dem am Dienstagvormittag ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt wurde: Noch am Nachmittag tauchte ein Senior bei der Polizei auf, der sein Auto suchte – den mutmaßlichen Unfallwagen.

Am Dienstagnachmittag tauchte ein 79-Jähriger in der Polizeistation 26 in Osdorf auf, weil er sein Auto suchte: einen beschädigten Toyota. Doch ausgerechnet dieses Auto hatte die Polizei zuvor sichergestellt und abgeschleppt. Grund: Der Wagen war mutmaßlich an einem Unfall mit einem E-Scooter-Fahrer beteiligt.

Unfall mit E-Scooter: Gegen Verdächtigen wird ermittelt

Auf der Kreuzung von Friedensweg, Kronprinzenstraße und Dörpfeldstraße waren am Vormittag desselben Tages ein Pkw und ein E-Scooter zusammengestoßen. Der E-Scooter-Fahrer wurde den Angaben der Polizei zufolge gegen einen Kantstein geschleudert und erlitt schwere Kopfverletzungen.

Der Pkw-Fahrer flüchtete. Nicht weit vom Unfallort entfernt fanden Polizisten kurze Zeit später den geparkten Toyota – mit Schäden, die zum Unfallhergang passten. Die MOPO berichtete.

Der Verdacht, dass es sich bei dem Senior tatsächlich um den Unfallfahrer handelte, hat sich verhärtet, bestätigte die Polizei nun der MOPO. Jetzt werde gegen den Mann wegen Unfallflucht ermittelt. Direkt vor Ort sei der Mann auch auf Fahrtüchtigkeit getestet worden, jedoch ohne Auffälligkeiten festzustellen. Der Mann sei zunächst wieder entlassen worden. (nf)