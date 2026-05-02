Siebenjähriger vermisst: Großfahndung mit Hubschrauber nimmt überraschendes Ende

Schock für eine Mutter auf dem Steindamm in St. Georg: Am Samstagnachmittag verliert sie im Gedränge ihren siebenjährigen Sohn. Die Polizei startet eine Großfahndung, lässt den Hubschrauber aufsteigen – bis das Drama ein unerwartetes Ende nimmt.

Gegen 16 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein – ein siebenjähriger Junge wurde vermisst. Der Steindamm war am Samstagnachmittag bei bestem Frühsommerwetter stark bevölkert, zahlreiche Läden hatten ihre Waren auf dem Gehweg ausgestellt. In dem Gedränge hatte die Frau aus Kellinghusen im Kreis Steinburg ihren kleinen Sohn aus den Augen verloren.

Polizei startete Großfahndung nach vermisstem Kind

Die Polizei startete sofort eine Großfahndung nach dem Kind. Auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ stieg auf. Ein Spürhund wurde für den Einsatz bereitgemacht.

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Doch noch bevor die Spürnase auf die Suche gehen konnte, kam der erlösende Anruf von einer Nachbarin der Mutter: Das Kind war wohlbehalten bei ihr in Kellinghusen aufgetaucht – Luftlinie fast 50 Kilometer von St. Georg entfernt. „Der Junge war plietsch und hat sich mit der Bahn auf den Weg nach Hause gemacht“, so ein Sprecher der Polizei zur MOPO. Gegen 20 Uhr wurde der Einsatz beendet.