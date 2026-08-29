Am Bahnhof Mittlerer Landweg stürzt ein Mann rund sieben Meter in die Tiefe. Der Einsatz sorgte für Sperrungen und Verkehrsbehinderungen.

Am Freitagabend ist ein Mann am Bahnhof Mittlerer Landweg (Billwerder) von einer Bahnbrücke gestürzt. Der Mann fiel aus einer Höhe von rund sieben Metern von der Brücke auf die darunterliegende Straße.

Rettungsdienst und Notarzt kamen gegen 21 Uhr an den Einsatzort. Der Verletzte wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer seine Verletzungen sind, war nach Angaben der Feuerwehr zunächst unklar.

Mann soll Schlafplatz auf Brücke eingerichtet haben

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Der Unfall sorgte für einen größeren Einsatz am Bahnhof Mittlerer Landweg. Der Bereich musste während der Rettungsarbeiten gesperrt werden. Dadurch kam es zu Behinderungen im Verkehr, auch Busse standen zeitweise im Rückstau, berichtete ein Reporter vor Ort.

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Nach Angaben mehrerer Augenzeugen soll der Mann obdachlos sein. Er soll auf der schmalen und schwer zugänglichen Brückenwand offenbar einen Schlafplatz eingerichtet haben. Möglicherweise stürzte er im Schlaf von der Mauer. Auch eine mögliche Alkoholisierung wurde von Augenzeugen als Ursache ins Gespräch gebracht. (mp)