Sie wollte nach München: Bundespolizei holt in Harburg Frau von den Gleisen

Bundespolizisten hollten die Frau von den Gleisen. (Symbolfoto) Foto: RUEGA

  • Harburg

ICE rauscht vorbei: Frau spaziert über Gleise – bizarre Begründung

Bundespolizisten haben am Samstagnachmittag in Harburg eine Frau gestoppt, die auf den Gleisen unterwegs war. Selbst ein vorbeirauschender ICE hielt sie nicht davon ab, weiterzulaufen. Ihre Erklärung ließ die Beamten staunen.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei meldete ein Passant über den Notruf eine 35-jährige Frau, die an der Schlachthofstraße auf den Gleisen unterwegs war. Die Beamten veranlassten sofort eine Streckensperrung, fuhren zum Einsatzort und holten die Frau aus dem Gefahrenbereich.

ICE rauscht direkt neben Frau im Gleisbett vorbei

Von der Streckensperrung waren mehrere Zugverbindungen betroffen. Auf ausgewerteten Videoaufnahmen erkannten die Bundespolizisten anschließend, in welche Gefahr sich die Frau begeben hatte: Darauf ist zu sehen, wie ein ICE direkt neben ihr vorbeirast.

Bei der Befragung erklärte die Frau, sie habe sich verlaufen und sei eigentlich auf dem Weg nach München gewesen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

