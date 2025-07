Die 56-Jährige versuchte noch zu flüchten. Sie muss voller Angst gewesen sein, in Panik. Eine Kugel hatte sie bereits erwischt, abgefeuert von ihrem Ehemann. Sie zwängt sich durch die akkurat geschnittene Hecke auf das Grundstück der Nachbarn. Doch ihr deutlich älterer Mann folgt ihr – und richtet sie mit einem Kopfschuss regelrecht hin. Danach löscht er sein eigenes Leben aus. Zurück bleibt eine Tochter. Was sich am Sonntagmittag in einer ruhigen Seitenstraße mit gepflegten Häusern in Farmsen-Berne abspielte, lässt die Anwohner fassungslos zurück. Eine Nachbarin berichtet von einem möglichen Motiv für die wahnsinnige Tat.