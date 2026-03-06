Einbrecher geschnappt! Duo schlug 14-mal in diesen Hamburger Stadtteilen zu

Die Polizei verhaftet zwei mutmaßliche Einbrecher in Wilhelmsburg. Nun stellt sich heraus: Die beiden könnten nicht wie angenommen für vier, sondern für 14 Einbrüche verantwortlich sein!

Die beiden 23 und 25 Jahre alten Männer wurden bereits Mitte Januar von Beamten und Beamtinnen der speziellen Einbruchskriminalität (Soko „Castle“) im Stadtteil Wilhelmsburg verhaftet, wie die Polizei mitteilte.

14 Einbrüche in Hamburg: Mutmaßliche Einbrecher verhaftet

Bei vier Einbrüchen am 17. Oktober 2025 – einer in Ottensen, drei in Stellingen – waren die Täter zunächst entkommen. Doch die Spuren am Tatort führten die Beamten zunächst zu einem 23-Jährigen, dann zu seinem 25-jährigen Komplizen. Gegen sie erließ ein Richter Haftbefehle. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde mutmaßliches Diebesgut sowie Aufbruchswerkzeug sichergestellt.

Das könnte Sie auch interessieren: Beute in sechsstelliger Höhe: Spezialkräfte schnappen „Bandidos”-Rocker

Durch neue Erkenntnisse wird nun davon ausgegangen, dass die Männer für zehn weitere Einbrüche verantwortlich sein dürften – in Alsterdorf, Eilbek (2), Fuhlsbüttel, Niendorf (2), Ohlsdorf, Ottensen und Uhlenhorst (2). Die Ermittlungen dauern noch an. (mp/dpa)