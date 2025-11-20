Sie könnte in Gefahr sein: Polizei sucht dringend Hamburgerin mit markantem Tattoo

Dramatische Suche in Groß Borstel: Seit Sonntag fehlt von Michaela Q. jede Spur. Die Polizei fürchtet, dass sich die 55-Jährige in Gefahr befinden könnte – und bittet die Bevölkerung dringend um Hilfe.

Seit Sonntagmittag wird die Groß-Borstelerin vermisst. Michaela Q. verließ gegen 13.20 Uhr ihre Wohnung am Paeplowweg und kehrte nicht zurück. Als erste Suchmaßnahmen der Polizei erfolglos blieben und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, ordnete eine Richterin eine Öffentlichkeitsfahndung an.

Wer hat Michaela Q. aus Groß Borstel gesehen?

Die Ermittler beschreiben die Frau als 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur. Sie wirkt etwas jünger und trägt lange, blonde, meist hochgebundene Haare. Zuletzt war sie in einer grauen Jogginghose, einem grauen Hoodie und schwarzen Badelatschen unterwegs. Markant ist ein Tattoo am linken Unterarm, das wie eine Kinderzeichnung mit Sonne und Alien aussieht; weitere Motive befinden sich an ihren Beinen. Möglich ist außerdem, dass sie eine schwarze Brille trägt.

Das Landeskriminalamt der Region Eimsbüttel (LKA 134) führt die Fahndung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Michaela Q. machen kann, soll sich unter 040/4286-56789 melden oder jede Polizeidienststelle kontaktieren. Wer die Vermisste sieht, wird gebeten, sofort den Notruf 110 zu wählen. (mp)