Sie könnte in Gefahr sein: Frau aus Hamburger Klinik vermisst

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer Frau. Mary O. wird seit Samstag aus der Asklepios Klinik Wandsbek in Marienthal vermisst. Sie könnte in Gefahr sein.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verließ Mary O. (60) die Klinik am Samstagabend und kehrte nicht zurück. Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden geführt haben und von einer Eigengefährdung ausgegangen wird, sucht die Polizei nun öffentlich nach der Vermissten.

Polizei veröffentlicht Foto von vermisster Frau

Frau O. ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und trägt schwarze, am Ansatz leicht graue Haare. Bekleidet ist sie vermutlich mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Jacke und schwarzen Schuhen. Wer die Frau gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhält, wird gebeten, sich unter Tel. 4286 56789 bei der Polizei zu melden.