Gemeinsam verschwunden: Wer hat Mia und Lara gesehen?

Zwei Mädchen aus dem Hamburger Südosten werden vermisst. Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die zwölfjährige Mia aus Kirchwerder und die 13-jährige Lara aus Altengamme (Bergedorf) haben am Mittwochvormittag ihre Wohnungen verlassen und sind seitdem verschwunden. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die beiden gemeinsam unterwegs. Am Nachmittag hatte die 13-Jährige noch Kontakt zu ihrer Mutter und kündigte an, nicht nach Hause zurückzukehren.

Beide Mädchen werden von der Polizei als etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß beschrieben, mit kräftiger Statur und europäischem Erscheinungsbild. Mia hat braune, kinnlange Haare und trug zuletzt eine dunkelblaue Jacke sowie einen Turnbeutel. Lara hat schulterlange dunkelblonde Haare und war unter anderem mit einer hellblauen Fleecejacke und blauen Turnschuhen bekleidet.

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Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Mädchen geben können, sich unter der Telefonnummer (040) 4286 56789 zu melden. Wer die Vermissten sieht, soll umgehend den Notruf 110 wählen.