Die 13-jährige Lieka ist seit Mittwochmittag verschwunden. Nachdem alle bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos blieben, hat die Polizei nun eine öffentliche Fahndung eingeleitet.

Die Hamburger Polizei sucht mit einem Foto nach der 13 Jahre alten Lieka aus Ottensen. Das Mädchen wird seit Mittwochmittag vermisst.

Nach Angaben der Polizei erschien die Schülerin nach Unterrichtsende nicht an einem vereinbarten Treffpunkt und kehrte auch nicht nach Hause in die Fischers Allee zurück. Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Deshalb ordnete das Amtsgericht eine öffentliche Fahndung an.

Die Vermisste ist etwa 1,45 bis 1,50 Meter groß, schlank und hat lange dunkelbraune Haare. Zuletzt trug sie ein schwarzes T-Shirt mit kleinem rot-schwarzem Aufdruck, eine dunkelblaue Windjacke, eine dunkelblaue Weste, eine schwarze Jeans sowie schwarze Schuhe.

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Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der 13-Jährigen geben kann oder sie sieht, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 bei der Polizei Hamburg oder in dringenden Fällen über den Notruf 110 zu melden. (rei)